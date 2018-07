Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 28

O Estadão Noite desta quinta-feira, 28, traz a análise do colunista Celso Ming sobre a dificuldade em melhorar rapidamente o rumo da economia, mesmo numa eventual troca de governo.

Fernando Dantas, por sua vez, explica as causas do desajuste fiscal no Brasil a partir de um trabalho de economistas do Ipea.

Ivana Có Crivelli, sócia do escritório Có Crivelli Advogados e especialista em propriedade intelectual e tecnologia, escreve sobre a internet e a soberania do Estado.

Jean Marcel Carvalho França, professor titular de História do Brasil da Unesp de Franca, critica a desvalorização das pesquisas de Ciências Humanas por políticos.

Para completar a edição, o editor de Esportes Fernando Paulino Neto escreve sobre Leicester City Foootball Club e Grêmio Osasco Audax, times que poderiam desvirtuar a 'ordem natural do esporte'.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.