Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 3

O Estadão Noite desta quinta-feira, 3, traz a análise de, professora do Instituto de Relações Internacionais da Puc Rio, sobre o drama dos refugiados na Europa, a política do medo e a força da solidariedade.

Celso Ming, colunista do Estadão, discorre sobre a situação do ministro da Fazenda Joaquim Levy e a postura ambígua do governo em relação a ele.

Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, comenta o projeto de reforma política que proíbe a doação de dinheiro, por empresas privadas, para campanhas eleitorais.

Eduardo Biavati, sociólogo, escritor e especialista em segurança e educação para o trânsito, escreve sobre a redução do número de acidentes nas Marginais de SP.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli critica as 'lambanças' da arbitragem no futebol brasileiro.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.