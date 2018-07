Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 30

O Estadão Noite desta quinta-feira, 30, traz a análise de, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sobre a proliferação de pré-candidaturas à Prefeitura de São Paulo vindas de personalidades famosas ligadas ao mundo midiático ou dos negócios.

O colunista José Paulo Kupfer e o pesquisador do Cecon/Unicamp e professor da Facamp Guilherme Mello abordam a questão dos juros altos em uma economia em desaceleração como a do Brasil.

Gilles Lapouge, correspondente em Paris, levanta as possibilidades que europeus enxergam a partir do acordo sobre o programa nuclear iraniano.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Raphael Ramos trata da CPI do Futebol no Senado.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.