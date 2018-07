Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 31

O Estadão Noite desta quinta-feira, 31, traz a análise de Eloísa Machado e Rubens Glezer, professores e coordenadores do Supremo em Pauta FGV Direito SP, sobre a decisão do STF em manter a liminar que considerou ilegais os atos de Sérgio Moro envolvendo a divulgação de gravação telefônica com diálogos entre Lula e Dilma.

Os economistas André Rehbein Sathler (doutor em Filosofia e docente do Mestrado Profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados) e Valdemir Pires (professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Unesp), discorrem sobre o que eles consideram 'falta de imaginação' para desatar os nós que amarram o desenvolvimento do Brasil.

José Paulo Kupfer, colunista do Estadão, mostra que embora o Banco Central esteja sugerindo não mexer nos juros, analistas já discutem quando os cortes vão começar.

Eliane Cantanhêde, por sua vez, escreve sobre como a presidente Dilma Rousseff transformou o governo em 'feira', e como os peemedebistas se articulam para aproveitar as sobras.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite ressalta de que maneira os clubes sul-americanos estão dispostos a tomar as rédeas do futebol.

