Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 4

O Estadão Noite desta quinta-feira, 4, traz a análise de André Rehbein Sathler, economista, doutor em Filosofia e Coordenador do Mestrado Profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados, e Valdemir Pires, economista, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Unesp, sobre os sinais negativos da economia, das ruas e da política.

Michel Gherman, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NIEJ/UFRJ), questiona a eficácia da proibição do livro 'Minha Luta', de Adolf Hitler.

Geraldo Wetzel Neto, sócio e coordenador da área Tributária e ICMS do escritório Bornholdt Advogados, trata da guerra sem fim entre o fisco e os contribuintes no Brasil.

Diego Lopes da Silva, pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas, oferecido em conjunto pela Unesp, Unicamp e PUC-SP, e professor de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), trata da suspensão dos diálogos de paz na Síria.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite escreve sobre o jogo entre Fluminense e Bonsucesso, marcado pela fato de ter sido assistido, no estádio, por uma número maior de torcedores que não pagaram ingressos do que por quem pagou.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.