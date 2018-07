Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 5

O Estadão Noite desta quinta-feira, 5, traz a análise desobre a mudança no discurso do Banco Central.

Paula Vermeersch, professora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, discorre sobre a questão da liberdade de expressão nas redes sociais e limites necessários para fazer desses espaços virtuais ambientes criativos, respeitosos e emancipadores.

Márcio José Catelan, geógrafo e professor do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente da Unesp, parte do caso de racismo contra a atriz Taís Araújo para comentar as contradições do preconceito e da ignorância.

Glauco de Pierri, jornalista esportivo do Estadão, comenta a atuação do Palmeiras nesta temporada.

Para completar a edição, o advogado José Ricardo de Bastos Martins, sócio coordenador da área de M&A do Peixoto & Cury Advogados e presidente do Comitê de Empreendedorismo da ABRADI, mostra as diferenças entre empreendedorismo e inovação.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.