Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 8

O Estadão Noite desta quinta-feira, 8, traz a análise de, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a respeito da situação da presidente Dilma Rousseff frente às ameaças da rejeição de contas do TCU, o cerco do TSE e a pressão do PMDB.

Flavio Guberman, diretor de Conhecimento Jurídico da LEXNET Law Firms Alliance, professor no MBA em Finanças Empresariais da UFRJ, advogado do Escritório de Assessoria Jurídica José Oswaldo Corrêa e especialista em Direito Societário e Internacional, escreve sobre a sombra do impeachment.

Celso Ming, colunista do Estadão, por sua vez, explica como a paralisia econômica, paralela à crise política, prejudica o ajuste necessário ao País.

Daniel Gerber, advogado criminalista do escritório Eduardo Antônio Lucho Ferrão Advogados Associados, recupera o discurso do juiz Sergio Moro para discorrer sobre a delação premiada e o que ele chama de 'inversão de valores'.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Ciro Campos escreve sobre a mudança brusca no São Paulo com a contratação de Doriva.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.