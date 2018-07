Os destaques do Estadão Noite desta quinta-feira, 11

O Estadão Noite desta quinta-feira, 11, traz a análise da jornalista e blogueira do Estadão Julia Duailibi sobre a postura da presidente Dilma em relação aos trabalhos e divulgação do relatório final da CNV. Paula Vermeersch, professora da Unesp e pesquisadora da Comissão da Verdade da Unesp, por sua vez, escreve sobre a reação causada após a divulgação do documento.

Ronaldo Vasconcelos, sócio do Lucon Advogados, analisa a questão das dívidas trabalhistas de fornecedores da Petrobrás, que demitiram e não pagaram benefícios legais após o desenrolar da Operação Lava Jato.

Robert Muggah, diretor de Pesquisa do Instituto Igarapé, chama atenção para o cenário de guerra em que se encontra novamente o Rio de Janeiro.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Mateus Silva Alves lista os problemas que o próximo presidente do Santos terá para suportar as cobranças dos torcedores.

