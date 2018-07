Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 12

O Estadão Noite desta quinta-feira, 11, traz a análise de Rafael R. Ioris, professor de história latino-americana na Universidade de Denver, nos EUA, sobre a cultura política brasileira e sua 'difícil cordialidade democrática'.

Em 'A corrupção como arma política', o professor de ciência política da Unesp Jair Pinheiro discorre sobre o que ele chama de 'fenômeno moral da indignação seletiva' frente às denúncias de corrupção na Petrobrás.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, parte dos últimos depoimentos na CPI da Petrobrás na Câmara para explicar por que parte da sociedade brasileira está indo às ruas para protestar.

Os advogados Ivana Có Galdino Crivelli e Rafael de Mello e Silva de Oliveira aproveitam a reportagem 'O trabalhador monitorado', da Economist, para explicar os limites legais do controle de um funcionário.

Para completar a edição, o editor de esportes do Estadão Luiz Antônio Prosperi comenta a 'volta' dos zagueiros brasileiros que conseguem sair das sombras após derrota vergonhosa do Brasil para a Alemanha na Copa do Mundo.

