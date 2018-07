Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 15

O Estadão Noite desta quinta-feira, 15, traz a análise do colunista João Bosco Rabello sobre a prisão do ex-diretor da área internacional da Petrobrás, Nestor Cerveró, e de que forma isso já aumenta a temperatura política, especialmente no PMDB e em torno da presidente Dilma Rousseff.

Em 'Ideologia e teimosia', o economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, critica a decisão da presidente Dilma de não participar do Fórum Econômico Mundial, em um momento em que o governo deveria passar mais confiança para investidores.

O comentarista de política internacional do Estadão Guga Chacra discorre sobre a imagem do outro que muitos no Ocidente e em países como o Brasil têm do mundo islâmico, na maioria das vezes generalista.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, avalia a 'prévia do PIB' lançando a seguinte questão: as condições que levaram ao enfraquecimento da economia permanecem ou já saíram de cena?

Para completar, o jornalista esportivo Mateus Silva Alves comenta a administração nefasta do Santos e como a nova diretoria deverá arrumar a casa para não acabar como o Botafogo de 2014.

