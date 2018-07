Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 19

O Estadão Noite desta quinta-feira, 19, traz a análise de Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, sobre a alta do dólar. Segundo ele, tendência é haver ainda mais depreciação em função da crise política e econômica no Brasil.

O cientista político Ricardo Ismael, professor da Puc-Rio, destaca apostas equivocadas do governo Dilma e dificuldades que ela terá para recuperar a credibilidade para propor alternativas à instabilidade política.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, comenta 'o pacote anticorrrupção'. Para ele, Dilma requenta a fórmula do ex-presidente Lula, mas pode não ser tão bem-sucedida.

O advogado Tiago Asfor Rocha Lima, por sua vez, escreve sobre a sanção do Novo Código de Processo Civil, ressaltando aspectos que ele considera revolucionários na Justiça brasileira.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Luís Augusto Monaco compara Cristiano Ronaldo e Messi, que estarão frente a frente no superclássico espanhol a ser disputado no Camp Nou.

