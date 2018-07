Os destaques do Estadão Noite desta quinta-feira, 23

O Estadão Noite desta quinta-feira, 23, traz uma análise de Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política da FGV-SP, das pesquisas de intenção de voto Ibope e Datafolha para presidente. Segundo ele, o candidato do PSDB Aécio Neves deve ser mais agressivo no último debate a ser realizado na TV por conta da vantagem de Dilma.

A blogueira Julia Duailibi critica a interferência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Para ela, o problema da decisão - proibir 'ataques pessoais' estaria justamente no fato de ter sido tomada nos '45 minutos finais do 2º tempo'.

Geraldo Miniuci, professor de Direito da USP, parte da leitura da Corte Constitucional alemã sobre o uso de urnas eletrônicas para questionar o modelo adotado no Brasil.

O economista Guilherme Mello, professor da Facamp, aproveita os dados divulgados hoje sobre o desemprego em setembro para explicar por que nem sempre dados positivos são festejados por analistas econômicos, e a relação que o baixo emprego pode ter sobre inflação e investimentos.

O editor de esportes Luiz Antônio Prosperi, por fim, analisa a convocação só de 'europeus' para a amistosos da seleção brasileira, mostrando quem, na verdade, parece escolher os rumos do futebol brasileiro.

