Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 23

O Estadão Noite desta quinta-feira, 23, traz a análise de Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política na FGV-SP, sobre as recentes atuações do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB/RJ). Quem poderia limitar o seu poder?

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, trata dos prognósticos para 2015 e 2016 para a Petrobrás após balanço divulgado na noite dessa quarta-feira, 22. O professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, José Matias-Pereira, por sua vez, aponta mecanismos que a estatal deve adotar para evitar novas crises.

Guilherme Mello, pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica (Cecon) da Unicamp e professor da Facamp, aborda a questão da terceirização: a quem interessa um novo modelo?

Para completar a edição, o jornalista esportivo Ciro Campos escreve sobre as oitavas de final da Libertadores.

