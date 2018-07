Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 25

O Estadão Noite desta quarta-feira, 25, traz a análise de Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, sobre as novas demandas da sociedade brasileira a partir dos dados divulgados hoje pelo IBGE sobre concentrações urbanas e arranjos populacionais.

O colunista do Estadão Celso Ming escreve sobre 'distorções' na atuação do BNDES promovidas pela política econômica do segundo mandato da presidente Dilma.

José H. Longo e Luiz Henrique M. Veronezi, especialistas em Direito Tributário, explicam como o contribuinte deve ficar atento na declaração de previdência privada no IR.

Os psicólogos Nelson Pedro-Silva, Solange Loos e Rodney Q. Ferreira da Costa escrevem sobre a reação das pessoas frente a restrições de consumo, como água e energia elétrica, e a 'cidadania forçada'.

Para completar a edição, o editor de esportes do Estadão Luiz Antônio Prosperi faz suas apostas para O primeiro amistoso do ano contra a França.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão.