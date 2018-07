Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 26

O Estadão Noite desta quinta-feira, 26, traz a análise Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, sobre os efeitos do rebaixamento da nota da Petrobrás pela agência de risco Moody's. O professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, José Matias-Pereira, por sua vez, avalia o discurso da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula sobre o caso, questionando se a recusa em reconhecer a gravidade do cenário na estatal não seria um caso de conduta de improbidade administrativa.

Esther Solano Gallego, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, escreve sobre a falta de políticas públicas e o descaso com a população a partir do alagamento na Vila Itaim, em São Paulo.

Paulo Daniel Watanabe, doutorando em Relações Internacionais pelo Programa San Tiago Dantas e professor do curso de Relações Internacionais da FMU, discorre sobre as recentes ameaças da Coreia do Norte sobre Coreia do Sul e Estados Unidos.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Gonçalo Junior faz um raio x do jogador Alexandre Pato, segundo ele ainda, apenas, uma grande promessa no futebol brasileiro.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.