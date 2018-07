Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 30

O Estadão Noite de hoje traz três artigos sobre a atuação da Polícia Militar no protesto de professores da rede estadual do Paraná em greve nessa quarta-feira. Benedito Antunes, professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Assis, escreve sobre a necessidade de um diálogo mais aprofundado com a classe a partir da necessidade de reforma previdenciária. Rodrigo Czajka, professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Unesp em Marília, retoma o confronto em frente ao Palácio Iguaçu no dia 30 de agosto de 1988 para comentar o caso. Esther Solano Gallego, professora de Relações Internacionais da Unifesp, discorre sobre o direito democrático de protestar.

A edição desta quinta-feira ainda conta com o artigo do economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, sobre como o trabalhador brasileiro está 'na corda bamba' neste 1º de maio. Para completar a edição, os advogados Gabriel Friedberg e Priscila Arone Coutinho partem da prorrogação, por um ano, do prazo final para inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), para explicar as precauções necessárias às empresas atuantes na cadeia do agronegócio.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.