Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 7

O Estadão Noite desta quinta-feira, 7, traz a análise de Hilton Cesario Fernandes, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sobre a 'estranha simbiose entre o PT e o PMDB'.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Universidade de Brasília e autor, entre outras obras, do 'Curso de Economia Política', parte da história de Pirro (281 a.C.), Rei de Épiro, para comentar os desgastes da presidente Dilma Rousseff.

Rodrigo Matheus, mestre em Direito do Estado, consultor Jurídico em Transporte e Diretor do Instituto dos Advogados de São Paulo - IASP, explica por que o aplicativo Uber é ilegal.

Laís Azeredo Alves, pesquisadora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UnespP-UNICAMP-PUC/SP), do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Deslocados Ambientais (NEPDA) e do Grupo de Estudos sobre Defesa e Segurança (GEDES), comenta a atual postura da UE diante de fluxos migratórios.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Luís Augusto Monaco defende a permanência de Valdivia no Palmeiras.

