Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 16

O Estadão Noite desta segunda-feira, 16, traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Unb, sobre a viabilidade do governo Temer.

Geraldo Miniuci, professor Associado do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, trata da discussão sobre a falta de mulheres e negros no novo ministério.

Izabela Corrêa, doutoranda em Ciência Política pela London School of Economics and Political Science (LSE) e ex-Coordenadora de Promoção da Ética, Transparência e Integridade na Controladoria Geral da União, discorre sobre a alteração do nome e da vinculação institucional da agora ex-Controladoria Geral da União (CGU).

Ernesto Tzirulnik, advogado, doutor em Direito pela USP, presidente do IBDS - Instituto Brasileiro de Direito do Seguro e coordenador das comissões elaboradoras dos anteprojetos de Lei de Contrato de Seguro discutidos no Congresso Nacional desde 2004, escreve sobre o decreto sobre projeto que estabelece normas gerais em contratos de seguro privado.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco traz suas impressões iniciais do Brasileirão.

