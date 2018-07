Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 21

A última edição de 2015 do Estadão Noite traz artigos de 11 especialistas sobre alguns dos assuntos mais relevantes no ano.

Marcelo de Moraes, diretor da sucursal de Brasília, traz um balanço das dificuldades geradas por governos de coalizão.

Kai Enno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, discorre sobre a crise dos refugiados e a comoção mundial a partir da foto do menino afogado em uma praia turca.

Fernando Filgueiras, professor do Departamento de Ciência Política e Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, trata da luta contra a corrupção no Brasil.

Paulo Favero, jornalista esportivo do Estadão, comenta a revelação dos brasileiros no surfe - 'Brazilian Storm'.

Fabiano Mielniczuk, diretor da Audiplo e Professor da ESPM-Sul, mostra por que 2015 foi um ano do presidente russo Vladimir Putin.

Valter Caldana, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, analisa a necessidade de alteração do modelo de desenvolvimento urbano em São Paulo.

Sérgio Luiz Cruz Aguilar, doutor em História, professor da UNESP (Campus de Marília/SP) e especialista em segurança internacional, explica a complexidade do terrorismo transnacional.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, traça um balanço da economia brasileira em 2015.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e autora de 'A União Europeia' e 'Os Estados Unidos e o Século XXI', ressalta o pragmatismo da chanceler Angela Merkel.

José Matias-Pereira, economista e advogado, professor de administração pública da Universidade de Brasília e autor, entre outras obras, do 'Curso de economia política', discute o preço do descontrole das finanças públicas no Brasil.

Robson Morelli, editor de Esportes do Estadão, relembra os detalhes do maior escândalo do futebol.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.