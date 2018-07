Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 26

O Estadão Noite desta segunda-feira, 26, traz a análise de, professor da Unesp e Procurador do Estado, sobre a ideia de criar eleições para subprefeitos na capital.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora da Unifesp e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI' e 'O Brasil e a América do Sul', escreve sobre os 70 anos da ONU e a sugestão de 'aposentadoria' para o órgão.

José Matias-Pereira, professor da Unb e autor, entre outras obras, de 'Curso de Economia Política', trata da questão do corporativismo e patrimonialismo exacerbado no Brasil.

Antero Greco, colunista do Estadão, defende que o São Paulo seja um pouco mais otimista durante o duelo com o Santos, na quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil.

Para completar a edição, Rodolpho Telarolli Junior, professor da Unesp, comenta o que ele chama de 'judicialização da Saúde', partindo do caso da distribuição de 'pílulas contra o câncer' determinada pela Justiça.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.