Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 28

O Estadão Noite desta segunda-feira, 28, traz a análise de Gabriel Cohn, professor aposentado da USP e ex-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - FFLCH, sobre a falta de debate em torno de dois aspectos cruciais da corrupção no Brasil.

Susani Silveira Lemos França, professora livre-docente em História Medieval da Unesp de Franca, discorre sobre o uso da 'fé e espada' em momentos de grande polarização política na sociedade.

José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, ressalta a força da mobilização popular contra maus governos.

Fabrício H. Chagas Bastos, professor de Relações Internacionais e Estudos Latino Americanos na Australian National University, comenta a utilidade do Mercosul e o discurso de seus integrantes frente a crise brasileira.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco escreve sobre a preocupação de Dunga e do torcedor com a classificação do Brasil para o Mundial de 2018.

