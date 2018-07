Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 28

O Estadão Noite desta segunda-feira, 28, traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da UnB e autor de 'Curso de Economia Política', sobre a proposta de reforma da administração pública no Brasil.

Valdemir Pires, economista, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara, trata da escravidão econômica a que as pessoas estão submetidas em nível global.

O jornalista esportivo Luís Agusto Monaco comenta o desafio do Barcelona por ficar dois meses sem Messi, especialmente no Campeonato Espanhol.

Marilza Vieira Cunha Rudge, professora titular de Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Botucatu e vice-reitora da Unesp, discorre sobre a escada do crescimento docente, tendo como gancho a divulgação da lista de salários das universidades paulistas.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco ressalta a necessidade do São Paulo em afinar seu discurso para o público.

