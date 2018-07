Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 9

O Estadão Noite desta segunda-feira, 9, traz a análise de cinco especialistas sobre a decisão do presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA), de ter anulado a votação dos deputados que, no dia 17 de abril, admitiram a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff - posteriormente ignorada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL):

- Dircêo Torrecillas Ramos, professor doutor livre-docente pela USP, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, membro do Conselho Superior de Direito da Fecomercio e membro efetivo da Comissão Especial da Reforma Política - OAB/SP

- José Matias-Pereira, economista e advogado, é doutor em ciência política, pós-doutor em administração pela Universidade de São Paulo, além de professor de administração pública e pesquisador associado do programa de pós-graduação em contabilidade da Universidade de Brasília

- Eloísa Machado e Rubens Glezer, professores e coordenadores do Supremo em Pauta FGV Direito SP

- Celso Ming, colunista de Economia do Estadão

- Sylvia Urquiza, sócia da Urquiza, Pimentel e Fonti Advogados, presidente do Instituto Compliance Brasil

O leitor pode baixar a edição a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão disponível nas lojas GooglePlay e AppStore para ipad ou celular.