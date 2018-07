Os destaques do Estadão Noite desta segunda-feira, 1º

A edição do Estadão Noite desta segunda-feira, 1º, traz um artigo do analista político do Estadão João Bosco Rabello a respeito da sinalização de Agripino Maia, coordenador da campanha de Aécio, sobre uma possível aliança com a candidata Marina Silva (PSB) em um segundo turno.

José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), avalia como os resultados de agosto da balança comercial e outros indicadores confirmam o quadro recessivo da economia brasileira.

O professor do Instituto de Economia da Unicamp Francisco Lopreato explica as principais correntes da política econômica entre os candidatos nesta eleição, e de que forma cada uma delas poderia agir em um país marcado por grandes desigualdades sociais.

Kai Enno Lehmann, professor de Relações Internacionais na USP, mostra possíveis estratégias de Putin em relação à Ucrânia. Também destaca que os Estados Unidos não dão sinais de um planejamento claro em relação ao conflito.

A partir da nova prisão de Carlos Eduardo Nunes (acusado em 2013 de matar o cartunista Glauco e seu filho) por latrocínio, o psiquiatra Daniel Martins de Barros discorre sobre as responsabilidades que alguém considerado doente mental tem sobre crimes cometidos.

