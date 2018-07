Os destaques do Estadão Noite desta segunda-feira, 10

O Estadão Noite desta segunda-feira, 10, traz uma análise de Alexandre Cesar Cunha Leite, professor da Universidade Estadual da Paraíba, sobre os principais problemas que a economia brasileira deve enfrentar em 2015 com as medidas sinalizadas pelo ministro da Fazenda Guido Mantega em relação à política fiscal.

Direto da sucursal do Estadão no Rio, o jornalista Wilson Tosta comenta os dados do levantamento do Fórum de Segurança Pública divulgados hoje. Segundo a pesquisa, a tropa mais letal do País é a do Rio, seguida por São Paulo e Bahia.

Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, relembra o incômodo entre Brasil e EUA (causado pelo incidente sobre espionagem) para apostar em um clima mais amigável no próximo encontro entre Dilma e Obama durante o G-20.

A colunista Dora Kramer questiona a atual postura do PT em relação à oposição. Para ela, o próprio histórico do partido obrigaria o entendimento de que 'o papel de quem perde é trabalhar para ganhar a eleição seguinte'.

Finalmente, o jornalista esportivo Gonçalo Junior mostra que a briga entre o Cruzeiro e o São Paulo está ratificando a emoção da fórmula dos pontos corridos.

