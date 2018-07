Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 19

O Estadão Noite desta segunda-feira, 19, traz duas análises sobre a execução do brasileiro Marco Archer na Indonésia. Paulo César Corrêa Borges, professor de Direito Penal da Unesp e coordenador do Programa de Pós-graduação em Direito e do NETPDH - Núcleo de Estudos da Tutela Penal e Educação em Direitos Humanos, discorre sobre como a pena de morte funciona mais como 'espetáculo de terror' do que como 'prevenção' ao tráfico. Em 'Falsa indignação', o economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, analisa a postura do governo brasileiro em relação ao caso.

A colunista do Estadão Dora Kramer escreve sobre o atual silêncio da presidente Dilma Rousseff, agora que as medidas anunciadas recentemente vão na contramão de seu discurso de campanha. Ela também aproveita para comentar o caso do promotor Alberto Nisman, encontrado morto pouco antes de apresentar provas sobre participação do governo argentino no acobertamento do Irã em ataque à associação judaica em 1994.

A advogada Isabela Eugênia Martins Gonçalves, especialista em Direito Previdenciário, mostra que como a nova lei publicada pelo governo abre uma brecha para segurados converterem auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Gonçalo Junior descreve a reação dos brasileiros frente à crise do Santos.

