Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 23

O Estadão Noite desta segunda-feira, 23, traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração da Universidade de Brasília, sobre o cenário político e econômico brasileiro a partir da fraca reação da presidente Dilma Rousseff frente ao escândalo da Lava Jato e problemas na economia.

O economista João Ricardo Costa Filho, associado da Pezco Microanalysis e professor da Faculdade de Economia da FAAP, por sua vez, explica como a atual equipe econômica está alicerçando o cenário em três pilares: Petrobrás, articulação e racionamento.

Antero Greco, colunista do Estadão, comenta a postura de Muricy Ramalho e sua entrevista após a goleada do São Paulo sobre o Audax.

Para completar a edição, dois textos sobre a nova safra do Oscar. Em 'Stephen Hawking: meu ilustre vizinho', Mauro Galetti, professor do Instituto de Biociências da Unesp, narra sua experiência na Universidade de Cambridge para celebrar a homenagem de Hollywood ao físico. Rodrigo Czajka, professor de Sociologia da Cultura do Departamento de Sociologia e Antropologia da Unesp, analisa o filme Boyhood e suas pequenas e fragmentadas histórias.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.