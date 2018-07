Os destaques do Estadão Noite desta segunda-feira, 25

É certo que a morte de Eduardo Campos alterou a campanha eleitoral. E não demorou para que os principais candidatos à Presidência se alinhassem à nova realidade, com a entrada de Marina Silva (PSB) na disputa. Marcelo de Moraes, diretor da sucursal de Brasília, analisa como o candidato Aécio Neves tenta se aproximar da nova adversária a partir de um discurso diferente.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, questiona por que medidas tão aguardadas e (já provavelmente prontas) foram anunciadas pelo governo apenas agora, e se as mesmas podem conter a crise do setor automotivo.

Na parte de conflitos, Guga Chacra avalia a estratégia dos EUA para conter o avanço do Estado Islâmico (EI) na Síria e no Iraque, e Fabiano Mielniczuk, doutor em Relações Internacionais pelo PUC-Rio, explica como a divisão da Ucrânia poderia remodelar poderes.

Por fim, o jornalista esportivo Fernando Paranhos Faro aposta em Ganso, listando, no entanto, os desafios que o jogador ainda terá pela frente.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes não pagam. O Estadão Noite pode ser acessado em Ipads e aparelhos com sistema operacional Android por meio do aplicativo do Estadão.