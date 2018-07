Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 4

O Estadão Noite desta segunda-feira traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, sobre o agravamento do cenário político e as divergências entre a presidente da República e os presidentes da Câmara e do Senado.

A professora da Universidade Federal da Bahia Graça Druck, autora do livro 'Terceirização: desfordizando a fábrica' e co-organizadora do livro 'A Perda da Razão Social do Trabalho: terceirização e precarização', comenta o PL 4330, que libera a terceirização para todas as atividades.

Julio Cezar Durigan, reitor da Unesp, escreve sobre a importância da avaliação na universidade pública e o papel por ela desempenhado na sociedade enquanto comunidade política e aparato administrativo e de governo.

O colunista Celso Ming discorre sobre a atuação do Banco Central para impedir o mergulho da cotação do dólar.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco chama atenção para dois jogos europeus que devem encher os olhos até dos brasileiros esta semana.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.