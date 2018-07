Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 8

O Estadão Noite desta segunda-feira, 8, traz a análise do colunista do Estadão João Bosco Rabello sobre a saída do ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora da Unifesp e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI', discorre sobre as possíveis mudanças no governo do presidente dos EUA Barack Obama a partir do anúncio de Ashton Carter como novo secretário de Defesa.

O comentarista de política internacional Guga Chacra, por sua vez, escreve sobre o acolhimento de seis prisioneiros de Guantánamo pelo Uruguai.

O colunista de Economia, Celso Ming, explica a queda do petróleo, que hoje despencou para o menor preço em 5 anos.

O editor de Esportes do Estadão, Luiz Antônio Prósperi, retoma o 'susto de domingo' com a quase queda do Palmeiras para mostrar que o clube, agora com 'novo templo', deverá conquistar urgentemente seu espaço no futebol brasileiro para não sair de cena de vez.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.