Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 9

O Estadão Noite desta segunda-feira, 9, traz a análise de Jean Marcel Carvalho França, professor de História do Brasil na Unesp, sobre as heranças que serão deixadas do atual cenário político brasileiro. Marco Antonio Carvalho Teixeira, cientista político e professor da FGVSP, tenta explicar o 'panelaço' de domingo durante o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff. Para completar, o economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, discorre sobre como a crise política contamina mais a crise econômica no Brasil.

A edição de hoje conta ainda com um artigo do colunista do Estadão Antero Greco sobre o desempenho do São Paulo e de Ilona Szabó, diretora-executiva do Instituto Igarapé e palestrante do TEDxRio 2014, a respeito dos mês das mulheres.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.