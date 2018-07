Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira

O Estadão Noite desta sexta-feira, 12, traz a análise de Fabrício H. Chagas Bastos e Sean W. Burges, professores da School of Politics and International Relations da Australian National University, sobre a decisão da presidente Dilma Rousseff de considerar o corte de financiamento para a participação brasileira em organizações internacionais.

Rodolpho Telarolli Jr., médico, doutor em Saúde Coletiva e professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp em Araraquara, escreve sobre a dificuldade do governo brasileiro em conter a propagação do mosquito Aedes aegypti no País.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Universidade de Brasília e autor, entre outros, de 'Curso de Economia Política' (Atlas), trata do adiamento do anúncio de contingenciamento orçamentário.

André Rehbein Sathler, economista, doutor em Filosofia e doordenador do Mestrado Profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados, e Valdemir Pires, cconomista, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Unesp, comentam a postura dos dois candidatos extremistas - Trump e Sanders - à presidência norte-americana.

Evandro Menezes de Carvalho, professor de Direito Global da FGV Direito Rio, professor visitante da Universidade Fudan e da Universidade de Xangai de Finanças e Economia, China, explica o que há por trás dos encontros históricos do Papa Francisco com líderes não ocidentais.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.