Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 12

O Estadão Noite desta sexta-feira, 12, traz a análise de Aldo Fornazieri, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sobre a postura do PT em relação ao ajuste fiscal. Celso Ming também aborda o tema, considerando a discussão sobre a nova CPFM.

Benedito Antunes, professor da UNESP no Câmpus de Assis, escreve sobre a liberação das biografias sem autorização prévia.

Raquel Elita Alves Preto, diretora administrativa do Instituto dos Advogados de São Paulo, discorre sobre o Carf e as denúncias da Operação Zelotes.

Para completar a edição, o correspondente em Paris Gilles Lapouge comenta a presença cada vez maior do Estado Islâmico na Líbia.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.