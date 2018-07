Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 15

O Estadão Noite desta sexta-feira, 15, traz a análise do economista e advogado, professor de Adminitração Pública na Unb e autor de 'Curso de Economia Política', sobre o clima no País com o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff., professor de História do Brasil da Unesp de Franca, por sua vez, trata das expectativas dos brasileiros a partir de uma eventual troca na Presidência da República.

O colunista do Estadão Fernando Reinach critica a sanção da lei que libera a fosfoetanolamina, 'pílula do câncer', e o charlatanismo na Medicina.

Antônio Suárez Abreu, professor titular da Unesp em Araraquara, explica por que a falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento é um 'suicídio econômico' em um mundo globalizado.

Para completar a edição, o editor de Esportes Fernando Paulino Neto comenta a ação da Polícia Civil nas sedes das torcidas organizadas de São Paulo em resposta à morte de José Sinval Batista de Carvalho.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.