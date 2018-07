Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 17

O Estadão Noite desta sexta-feira, 17, traz a análise de, respectivamente pesquisador (doutor pela USP) e vice-diretor do Australian National Centre for Latin American Studies da Australian National University (autor de 'Brazilian Foreign Policy After the Cold War') sobre os cortes orçamentários no Itamaraty.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Unb e autor, entre outros, do 'Curso de Economia Política', escreve sobre as recentes manifestações de Eduardo Cunha e Renan Calheiros sobre as investigações de corrupção da Lava Jato e Operação Politeia.

Raquel Elita Alves Preto, presidente da Comissão de Estudos de Tributação e Finanças Públicas do IASP, doutora em Direito Tributário pela USP e diretora da ABDF, discorre sobre a reforma do ICMS e repatriação de divisas.

Robert Muggah, diretor de Pesquisa do Instituto Igarapé, mostra como o problema das armas de fogo no Rio de Janeiro é 'made in' Brazil.

Para completar, Silvia Giuliatti Winter, do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia da Faculdade de Engenharia da Unesp, comenta as novidades obtidas de Plutão e Caronte pela sonda New Horizons.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.