Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 2

O Estadão Noite desta sexta-feira, 2, traz a análise de, diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG e autor de 'Corrupção, democracia e legitimidade', sobre a questão da flexibilidade ética do brasileiro.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Unb e autor de 'Curso de Economia Política', trata da reforma administrativa proposta pela presidente Dilma Rousseff.

Celso Ming, colunista do Estadão, comenta os resultados da produção industrial de agosto e as possibilidades de recuperação da economia.

Nelson Pedro da Silva, professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, discorre sobre a solidariedade do paulistano no trânsito.

Para completar, Luiz Gustavo de Oliveira Lima e Juliana Christovam João, sócios do escritório Oliveira Ramos, Maia e Advogados Associados, explicam as alterações no Código do Consumidor.

