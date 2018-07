Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 4

O Estadão Noite desta sexta-feira, especial, traz as análises de dez especialistas sobre a condução e os efeitos da Operação Aletheia, ápice da Lava Jato, que teve como alvo principal o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva:

- Roberto Romano, professor da Unicamp, autor de 'Razão de estado e outros estados da razão' (Perspectiva)

- Miguel Pereira Neto, presidente da Comissão de Estudos sobre Corrupção, crimes econômicos, financeiros e tributários do IASP

- Eloísa Machado de Almeida, professora e coordenadora do Supremo em Pauta da FGV Direito SP

- Rafael Alcadipani, professor de Estudos Organizacionais da FGV-EAESP e visiting scholar no Boston College, EUA

- Frederico de Almeida, doutor em Ciência Política pela USP e professor do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp

- Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas - SP

- José Matias-Pereira, economista, advogado, doutor em Ciência Política pela Universidade Complutense de Madri, pós-doutor em Administração pela USP, professor da Universidade de Brasília e autor de 'Curso de economia política' (Atlas)

- Celso Ming, colunista do Estadão

- Wagner de Melo Romão, professor de ciência política da Unicamp

- Leonencio Nossa, jornalista do Estadão

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.