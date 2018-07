Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 7

O Estadão Noite desta sexta-feira, 7, traz a análise de, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sobre as recentes declarações da oposição frente ao governo Dilma.

O economista José Matias-Pereira, professor da Unb e autor de 'Curso de Economia Política' (Atlas), comenta o programa do PT na televisão e a falta de líderes capazes de cumprir um pacto de união nacional.

Valdemir Pires, economista, professor e pesquisador da Unesp, escreve sobre o 'panelaço' durante a fala da presidente Dilma na televisão.

O colunista José Paulo Kupfer analisa a inflação a partir do IPCA de julho.

Para completar, Reginaldo Leme parte do acidente na Stock Car para ressaltar a segurança dos carros atuais de corrida.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.