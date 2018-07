Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 8

O Estadão Noite desta desta sexta-feira, 8, traz a análise de Celso Ming, colunista do Estadão, sobre

a inflação de 2015, que foi de 10,67%, a mais alta dos últimos 12 anos, e que extrapolou em mais de 6 pontos a meta (4,5%).

José Nantala Bádue Freire, mestre em direito internacional e sócio do Peixoto & Cury Advogados, comenta sobre o rompimento da barragem da Samarco na região de Mariana em minas, cuja contaminação chega ao arquipélago de Abrolhos e explica que o Brasil pode ser responsabilizado internacionalmente por esse desastre ambiental.

Aldo Fornazieri, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, escreve sobre a demora do STF em autorizar a quebra do sigilo fiscal e bancário do deputado Eduardo Cunha e de sua família.

Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, professor Adjunto do Departamento de Doenças Tropicais

Da Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp, analisa a quádrupla epidemia provocada pelo mosquito Aedes aegypti.

Para completar a edição, Gonçalo Jose de Sousa Junior , jornalista esportivo do Estadão, comenta a crise financeira, que mudou o perfil das contratações dos clubes paulistas nesta temporada.

