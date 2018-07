Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 10

O Estadão Noite desta sexta-feira, 10, traz a análise de Alexandre Cesar Cunha Leite, professor da Universidade Estadual da Paraíba, e de Jair Pinheiro, professor do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Unesp/Marília, sobre a projeto de lei das terceirizações.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, propõe a discussão sobre um modelo parlamentarista a partir da crise desencadeada pelo modelo de coalizão presidencial.

O colunista do Estadão Moisés Naím escreve sobre avanços e retrocessos da Cúpula das Américas no Panamá.

Para completar a edição, o colunista Reginaldo Leme discorre sobre erros na Fórmula-1.

