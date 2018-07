Os destaques do Estadão Noite desta sexta-feira, 12

O Estadão Noite desta sexta-feira, 12, traz a análise de Lucas Pereira Rezende, professor da UFSC e autor do livro "O Engajamento do Brasil nas Operações de Paz da ONU", sobre a resposta dos Clubes Militares ao Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade. Geraldo Miniuci, professor do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da USP, por sua vez, discorre sobre a questão da liberdade de expressão: seriam legítimas as manifestações públicas que pedem intervenções militares?

Fabrício H. Chagas Bastos, professor de Relações Internacionais Contemporâneas da UFGD, parte da agressão do deputado Jair Bolsonaro à deputada e ex-ministra Maria do Rosário para discorrer sobre os reflexos da distância entre o sistema político e a sociedade.

Antônio Suárez Abreu, professor de Língua Portuguesa da Unesp, aponta problemas que explicariam os últimos dados sobre o ensino médio no Brasil.

Para completar a edição, Reginaldo Leme explica por que acredita que o desafio do Sebastian Vettel na Ferrari será bem maior que o de Fernando Alonso na McLaren.

