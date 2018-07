Os destaques do Estadão Noite desta sexta-feira, 17

O Estadão Noite desta sexta-feira, 17, traz um artigo de Wagner de Melo Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, sobre o comportamento dos eleitores nas redes sociais durante as eleições. De acordo com ele, temos diante de nós um desafio civilizacional: aprender a fazer e discutir política sem agressões. O colunista do Estadão Cláudio Couto, por sua vez, avalia a estratégia do candidato do PSDB Aécio Neves rumo ao segundo turno. Mostrando-se confiável ao eleitorado lulista, sem fingir ser Lula, pode ter desempenhos mais promissores do que a presidente Dilma.

A edição de hoje conta ainda com uma análise de Fabrício H. Chagas Bastos, professor de Relações Internacionais da UFGD, sobre a 'paralisia' alegada por Azevedo na Organização Mundial do Comércio (OMC). Paulo Daniel Watanabe, professor de Relações Internacionais da FMU, discorre sobre os movimentos pró-democracia em Hong Kong, e o cenário em que nenhum dos lados deve ceder. Para completar, Reginaldo Leme faz suas apostas para os próximos duelos realmente emocionantes nas pistas.

