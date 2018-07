Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 22

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

O Estadão Noite desta sexta-feira, 22, traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Unb e autor, entre outras obras, do 'Curso de economia política', sobre o corte no Orçamento anunciado hoje pelo governo.

Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política da FGVSP, se posiciona contra o chamado 'distritão', explicando por que a ideia pode prejudicar o sistema político brasileiro.

Michel Gherman, historiador e coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos (NIEJ) da UFRJ, lança suas expectativas para o novo governo de Netanyahu e sobre o futuro de judeus e palestinos.

Anette Trompeter, diretora nacional da Plan International Brasil, comenta os casos de violência nas escolas brasileiras.

Para completar a edição, Fabrício H. Chagas Bastos, doutor pela Universidade de São Paulo e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, comenta os acordos firmados entre China e Brasil e a possibilidade de a América do Sul se beneficiar com essas parcerias.

