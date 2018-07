Os destaques do Estadão Noite desta sexta-feira, 24

No Estadão Noite desta sexta-feira, 24, Rafael R. Ioris, professor de história latino-americana na Universidade de Denver, nos EUA, ressalta a importância do respeito à legitimidade do processo eleitoral e, principalmente, da soberania popular por ele expressada neste domingo no Brasil. Segundo ele, em um contexto marcado por grande polarização político-ideológica, nossa missão é aprimorar a democracia dentro (sempre) da própria democracia.

Fabrício H. Chagas Bastos, professor de Relações Internacionais Contemporâneas da UFGD, analisa os próximos movimentos de acomodação do sistema internacional, sugerindo as direções que Rússia e China devem tomar no que ele chama de 'geopolítica do amanhã'.

O economista Alexandre César Cunha Leite, professor da UEPB, questiona a leitura de dados sobre a atividade econômica no País. Segundo ele, indicadores são muito relevantes para análises bem fundamentadas, mas dados 'soltos' são incapazes de fornecer um quadro claro da situação.

O colunista Celso Ming, por sua vez, explica por que os preços dos combustíveis no Brasil sobem para se ajustar aos preços internacionais.

Por fim, o apaixonado pelas pistas Reginaldo Leme recupera um pouco da história do bicampeonato mundial em Emerson Fittipaldi em 1974.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.