Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 27

O Estadão Noite desta sexta-feira, 27, traz a análise do professor da Escola de Sociologia e Política, Aldo Fornazieri, sobre a polêmica envolvendo Lula e o Clube Militar. Ele defende que se o PT optar pelo caminho das manifestações e da confrontação para enfrentar a sua crise e a do governo, estará optando pelo caminho errado e pode elevar perigosamente as tensões políticas no País.

José Paulo Kupfer, colunista do Estadão, escreve sobre as últimas medidas do governo, que anunciou pacotes pesados de contenção de gastos e reversão de desonerações de tributos.

O doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Wagner Iglecias, analisa o drama vivido atualmente pela Venezuela e constata que uma eventual queda de um governo de esquerda em crise, como o de Maduro, talvez possa ser o prenúncio de um novo ciclo político no continente.

Laís F. Thomaz, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP) e pesquisadora visitante na Georgetown University, escreve sobre os desafios do etanol brasileiro no mercado global.

Para completar a edição, o colunista esportivo do Estadão, Reginaldo Leme, faz um raio x sobre a trajetória do piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso e analisa os desafios que ele deve enfrentar nesta temporada.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.