Os destaques do Estadão Noite desta sexta-feira, 5

O Estadão Noite desta sexta-feira, 5, traz a análise do colunista do Estadão José Paulo Kupfer sobre a inflação mensal em novembro, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Segundo ele, apesar de alta, não deve superar o teto no fim do ano.

João Ricardo Costa Filho, associado da Pezco Microanalysis e professor da Faculdade de Economia da FAAP, questiona, por sua vez, a intrigante robustez da inflação diante de uma atividade econômica fraca.

Alexandre César Cunha Leite, professor da Universidade Estadual da Paraíba, discorre sobre a atuação estratégica do BNDES diante do cenário de retração econômica, considerando seu papel como instrumento de política externa brasileira nos últimos anos.

Fabrício H. Chagas Bastos, professor de Relações Internacionais Contemporâneas da Universidade Federal da Grande Dourados, parte da dívida que o Brasil tem com a Unesco para criticar a postura do governo Dilma em termos de política externa.

O jornalista esportivo do Estadão Glauco de Pierri, finalmente, retoma o caso da 'tragédia de Hillsborough' para mostrar que alambrados não significam necessariamente segurança em estádios.

