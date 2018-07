Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 8

O Estadão Noite desta sexta-feira, 8, traz a análise de Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política na FGV-SP, sobre a postura do governo e da oposição diante de seus infieis em relação ao ajuste fiscal.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI' e 'A União Europeia', comenta o resultado das eleições britânicas.

João Ricardo Costa Filho, associado da Pezco Microanalysis e professor da Faculdade de Economia da FAAP, e o colunista do Estadão, José Paulo Kupfer, escrevem sobre o IPCA e expectativas para os próximos meses.

Para completar a edição, o colunista Reginaldo Leme faz suas apostas para o circuito de Barcelona.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.