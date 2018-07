Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 9

O Estadão Noite desta sexta-feira, 9, traz uma análise de Fabrício H. Chagas Bastos, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, sobre liberdade de expressão e terrorismo, a partir do que foi discutido após o ataque ao jornal Charlie Hebdo.

Em 'Janela da oportunidade', a jornalista e blogueira Julia Duailibi mostra como os partidos aliados se beneficiam de um governo fragilizado, e o começo da 'choradeira' por cargos no segundo escalão.

Celso Ming, colunista do Estadão, avalia o impacto da inflação na economia e sinaliza aumento das taxas de juros nos próximos meses.

A advogada Márcia Conceição Alves Dinamarco, por sua vez, parte das demissões em massa no setor automotivo para explicar direitos e deveres de empresas e cidadãos.

Para completar, Robert Muggah e Ilona Szabó de Carvalho, diretores do Instituto Igarapé, defendem o uso de novas métricas para reformular a narrativa da política de drogas global.

