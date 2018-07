Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 2

O Estadão Noite desta terça-feira, 2, traz a análise de Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI' e 'O Brasil e a América do Sul', sobre o resultado das primárias em Iowa, nos EUA.

Marcos Fernandes G da Silva, pesquisador associado de políticas públicas (CEPESP/FGV), professor de microeconomia e governo (FGV/EAESP e DireitoGV) e economista da Fundação Getulio Vargas, critica a nova aposta do governo com o pacote de R$ 83 bilhões em novas linhas de crédito.

Leandro Piquet Carneiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP e membro do Núcleo de Segurança Pública - Centro de Liderança Pública, mostra dados que podem derrubar antigas hipóteses sobre a queda do crime em São Paulo.

Júllia Lenzi Silva, pesquisadora do NEDA - Núcleo de Estudos de Direito Alternativo da Unesp/Franca, contextualiza e explica a polêmica aprovação do confisco de bens de refugiados na Dinamarca.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Gonçalo Junior escreve sobre como a família Neymar vai ao contra-ataque para resgatar imagem do jogador.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.