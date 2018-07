Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 21

O Estadão Noite desta terça-feira, 21, traz a análise de Marcelo de Moraes, diretor da sucursal do Estadão em Brasília, sobre o "casamento de aparências" entre o PMDB e o governo após a recente explosão, que culminou no rompimento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

O advogado José Ricardo dos Santos Luz Júnior, sócio da Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados, explica como a China vai ajudar na recuperação do "fôlego brasileiro" após a assinatura do Novo Plano de Ação Conjunta ("PAC Brasil-China 2015-2021").

O editor de esportes do Estadão, Robson Moreli, nos conta como e por que o São Paulo precisa abrir o olho e tentar acertar seus problemas, aparar as arestas internas até a virada do turno, de modo a limpar a área antes do fim da temporada, para evitar uma evasão de jogadores.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, sinaliza que a possível instalação da CPI do BNDES, na Câmara dos Deputados, não deverá atrapalhar as atividades do banco.

E para completar a edição, o colunista do Estadão Celso Ming faz uma análise sobre as crises em curso, principalmente as da economia, que espalham aflição pelo País, e nos dá um panorama de até onde pode ir esse sufoco.

